Овечкин забил «Филадельфии» 49-й гол, только одной команде НХЛ он забрасывал больше

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Этот матч стал заключительным для столичной команды в регулярном чемпионате НХЛ. Счёт в матче открыл российский нападающий Александр Овечкин. Как сообщает журналист Адам Кимельман на странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Овечкин забил «Филадельфии» 49-й гол в своей карьере. Только «Каролине Харрикейнз» 38-летний форвард забрасывал больше — 50.

Россиянин завершил регулярку с 65 (31+34) очками в 79 матчах при показателе полезности «-22» и 20 минутах штрафного времени.