«Отдал три зуба на победу». Форвард «Металлурга» о серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин рассказал о попадании клюшкой в лицо во время шестой игры полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (4-3).

«Сразу сказал пацанам в раздевалке, что отдал три зуба на победу в серии. Уже начал восстанавливать. Работаю со стоматологами, придумываем план, как и что делать. Увернуться я никак не мог. Соперник меня особо не видел, да и я его не видел. Разворачиваюсь — клюшка летит в зубы. Капа не спасла. Выплюнул зубы с кровью. На следующий матч надел капу и поехал дальше играть», — приводит слова Коробкина сайт КХЛ.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. В финале «Магнитка» сыграет с «Локомотивом». Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.