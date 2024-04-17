Леонид Вайсфельд назвал фаворита финальной серии Кубка Гагарина — 2024

Известный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд заявил, что считает «Локомотив» фаворитом финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом».

— Считаю фаворитом «Локомотив», но это не значит, что они обязательно выиграют.

— В чём «Локомотив» превосходит «Металлург»?

– В организации, опыте игроков. Всё-таки «Локомотив» – это команда, которая давно строится. «Металлург» фантастическую работу проделал, они практически за год новую команду собрали, которая вышла в финал, но я не могу сказать, что «Локомотив» – явный фаворит, но мне кажется, что всё-таки «Локомотив» [выиграет], — приводит слова Вайсфельда «ВсёПроСпорт».

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.