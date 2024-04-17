Александр Овечкин сравнялся с Горди Хоу по количеству очков за сезон для 38-летних игроков

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Этот матч стал заключительным для столичной команды в регулярном чемпионате НХЛ. Счёт в матче открыл российский нападающий Александр Овечкин, забросивший 31-ю шайбу в нынешнем сезоне. Россиянин завершил регулярку с 65 (31+34) очками в 79 матчах.

Как сообщает сайт Quanthockey, Овечкин сравнялся с Горди Хоу по количеству очков за сезон для 38-летних игроков, деля 10-е место. Рекорд по данному показателю принадлежит Адаму Оутсу, который в сезоне-2000/2001 набрал 82 очка.

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