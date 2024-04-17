«Самая горькая пилюля». Форвард «Филадельфии» — о матче с «Вашингтоном»

Нападающий «Филадельфии» Скотт Лотон прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (1:2), после чего столичный клуб завоевал последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции НХЛ.

«Все списывали нас со счетов с самого начала сезона. У нас была восьмиматчевая серия поражений в самое худшее время года, и после этого мы уже не смогли восстановить утраченные позиции. Это стоило нам выхода в плей-офф. Но большую часть сезона мы играли довольно хорошо, цепко. Это поражение ранит. Шли в зоне плей-офф весь год, выпали из неё. Это поражение — горькая пилюля. Наверное, самая горькая», — приводит слова Лотона официальный сайт «Филадельфии».

Напомним, «Филадельфия Флайерз» закончила регулярный чемпионат на 11-м месте в таблице Востока.

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