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Главный тренер «Спартака» объяснил, почему настолько сильный сезон провёл Голдобин

Главный тренер «Спартака» объяснил, почему настолько сильный сезон провёл Голдобин
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о причинах успешной игры нападающего Николая Голдобина, который в регулярке набрал 78 (36+42) очков в 67 матчах.

«Прогресс Голдобина? Заслуга всей тройки. Они играли вместе на протяжении всего сезона, была «химия». Коля научился перестраиваться, начал больше играть на команду, нежели на себя. Но всегда есть над чем работать. Бывает, когда не получается, значит, нужно сыграть на партнёров. Много моментов для работы, но в целом он молодец, побил все рекорды. Это как его личное достижение, так и достижение команды, потому что многое зависит от партнёров и микроклимата в коллективе. У каждого из тройки свои сильные стороны, поэтому в совокупности получился такой результат», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Жамновым читайте на «Чемпионате»:
«Признателен Ковальчуку, он нам помог». Интервью с главным тренером «Спартака»
Эксклюзив
«Признателен Ковальчуку, он нам помог». Интервью с главным тренером «Спартака»
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