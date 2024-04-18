В «Спартаке» назвали разумным решение КХЛ проводить новый сезон до 31 мая

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поддержал идею продлить следующий сезон Континентальной хоккейной лиги до 31 мая.

«Мне тяжело оценивать, это лучше спросить у ребят, которые давно работают главными тренерами в клубах КХЛ. Для меня плей-офф – он и есть плей-офф. Конечно, присутствуют факторы часовых поясов, логистики, но все же в равных условиях. На это обычно ссылаются, когда проигрывают, но я такого не собираюсь делать. Посмотрите, много непредсказуемых серий, болельщикам стало интереснее. Тяжелее, когда играешь с командами из другой конференции. Меньше их знаешь, чем «своих», нет полной информации, приходится добирать уже по ходу встреч.

Сезон до 31 мая? Разумно, нужно было растянуть сезон, дать игрокам побольше времени для восстановления. У нас большая страна, перелёты, игры почти через день, – всё это сказывается. Так что, повторюсь, для ребят это большой плюс, многие травмы случались от усталости. В решении лиги вижу больше плюсов, чем минусов», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.