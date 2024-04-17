Яндекс Плюс и КХЛ представили арт-инсталляцию в виде кубов к финалу Кубка Гагарина

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Сегодня в «Депо.Три вокзала» и ТЦ «Авиапарк» в Москве появились анаморфические арт-кубы Яндекс Плюса к финалу Кубка Гагарина. Также 20 апреля при поддержке КХЛ в первой локации пройдёт открытая встреча с легендой спорта — хоккеистом «Спартака» Ильёй Ковальчуком.

Фото: ООО ‎«‎Яндекс Плюс»‎

К финалу розыгрыша Кубка Гагарина – 2023/2024, который стартует 18 апреля, Яндекс Плюс и КХЛ продолжают дарить яркие эмоции всем болельщикам хоккея и к долгожданной кульминации 16-го сезона плей-офф представили совместный проект. За главный хоккейный трофей страны сразятся ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург», а матчи финальной серии можно смотреть на «Кинопоиске» в подписке Яндекс Плюс.

Арт-кубы, созданные в поддержку финала Кубка Гагарина, выполнены с применением анаморфирования — изображения, создающего трёхмерный эффект при просмотре под определённым углом. Внутри арт-объектов расположена интерактивная фотозона, где все желающие смогут запечатлеть себя в уникальной локации. На стенах арт-кубов транслируются фрагменты лучших моментов прошлых игр сезона КХЛ-2023/2024 в проморолике Яндекс Плюса, концепция которого – «Холодные игры» – отсылает к антиутопическому боевику ​​«Голодные игры» режиссёра Гэри Росса по одноимённому роману Сьюзен Коллинз.

В зоне одного из арт-кубов, расположенного в «Депо.Три вокзала», 20 апреля в 15:00 пройдёт открытая встреча с Ильёй Ковальчуком. Проведёт её Максим Гончаров — ведущий хоккейного YouTube-шоу «Скользкий лёд». Илья расскажет о своём возвращении в КХЛ, золоте Олимпийских игр и легендарном триумфе на чемпионате мира 2008 года. С Максимом они вспомнят времена, когда вместе играли в составе сборной, а также Кубок Гагарина – 2021, который они взяли с омским «Авангардом». В конце встречи у всех присутствующих будет возможность задать свои вопросы хоккеистам, получить автографы и памятные призы от Яндекс Плюса и КХЛ.

Фото: ООО ‎«‎Яндекс Плюс»‎

Яндекс Плюс — это подписка, которая открывает доступ к крупнейшим контентным сервисам Яндекса, среди которых «Кинопоиск», Яндекс Музыка и Букмейт, а также кешбэк баллами Плюса. Его можно получить, совершая транзакции в сервисах Яндекса (Яндекс Афиша, Маркет, Go, Драйв, Еда, Лавка, Путешествия, Заправки и других). При оплате через сервис Яндекс Пэй пользователи получают дополнительный кешбэк баллами в дополнение к кешбэку основного банка. Баллы можно также получить в сервисах за обычные действия, например, в игре Плюс Сити. Баллы Плюса можно тратить в сервисах без ограничений (Яндекс Афиша, Go, Драйв, Маркет, Заправки, Еда, Лавка, Путешествия и других), ими также можно оплачивать саму подписку и дополнительные опции. Количество подписчиков Яндекс Плюса превышает 30 миллионов. С сезона-2023/2024 Яндекс Плюс стал одним из партнёров КХЛ.

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