ЦСКА подписал контракт с защитником Артёмом Барабошей, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027.

20-летний защитник — выпускник Хоккейной школы ЦСКА. В 2022 году он завоевал серебряные медали Молодёжной хоккейной лиги в составе «Красной Армии». В сезоне-2023/2024 Артём дебютировал в «Звезде», а затем и в главной команде ЦСКА. Он отыграл 28 матчей в ВХЛ и 21 — в КХЛ, забросив по шайбе в обеих лигах.

Кроме того, в этом сезоне он выступал за различные сборные страны: молодёжную сборную, «Россию 25» и команду «Звёзды и ВХЛ».

Всего в КХЛ на счету Барабоши 21 матч, в котором защитник забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-1».