19-летний защитник ЦСКА Барабоша провёл яркий бой с нападающим «Автомобилиста» Мэйсеком

В эти минуты в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Автомобилист» принимает московский ЦСКА. Идёт второй период, гости ведут – 2:1.

В конце первого периода канадский нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек вступился за своего партнёра Кёртиса Валка, на котором сфолил 19-летний защитник армейцев Артём Барабоша. Хотя юный игрок обороны красно-синих изначально не особо проявлял желания к драке, он всё-таки принял этот вызов, в результате которого нанёс серию ярких ударов своему оппоненту.

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В результате Барабоша был наказан малым штрафом за подножку и большим – за драку. Его оппонент Мэйсек – лишь большим штрафом за драку.