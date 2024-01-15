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19-летний защитник ЦСКА Барабоша провёл яркий бой с нападающим «Автомобилиста» Мэйсеком

19-летний защитник ЦСКА Барабоша провёл яркий бой с нападающим «Автомобилиста» Мэйсеком
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В эти минуты в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Автомобилист» принимает московский ЦСКА. Идёт второй период, гости ведут – 2:1.

В конце первого периода канадский нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек вступился за своего партнёра Кёртиса Валка, на котором сфолил 19-летний защитник армейцев Артём Барабоша. Хотя юный игрок обороны красно-синих изначально не особо проявлял желания к драке, он всё-таки принял этот вызов, в результате которого нанёс серию ярких ударов своему оппоненту.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В результате Барабоша был наказан малым штрафом за подножку и большим – за драку. Его оппонент Мэйсек – лишь большим штрафом за драку.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2-й период
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев – 09:51 (5x5)     1:1 Мэйсек (Широков) – 13:14 (5x5)     1:2 Окулов (Нестеров, Классон) – 14:40 (5x5)    
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