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«Вашингтон» стал лучшей командой НХЛ по реализации большинства с февраля 2024 года

«Вашингтон» стал лучшей командой НХЛ по реализации большинства с февраля 2024 года
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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл в решающем матче регулярки «Филадельфию» (2:1), расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ. С 1 февраля «Кэпиталз» имеют 28,9% реализации большинства, что является лучшим показателем среди всех команд НХЛ на этом отрезке.

В тройку лучших команд по реализации большинства с 1 февраля попали также «Нэшвилл» с 27,2% и «Даллас» с 27%. Четвёртое место по этому показателю занял «Тампа-Бэй» 26,4%. Пятёрку замкнул «Эдмонтон» с 25,5% реализации большинства.

«Вашингтон» установил уникальное достижение в НХЛ за последние 33 года, став командой с худшей разницей заброшенных и пропущенных шайб, сумевшей пробиться в плей-офф на этом промежутке времени. В 1991 году выступавший в дивизионе Адамса «Хартфорд Уэйлерс» пробился в плей-офф с разницей «-38».

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