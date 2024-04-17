НХЛ не видела такого 33 года! Как «Вашингтон» с такими цифрами умудрился выйти в плей-офф?

«Вашингтон» сделал это — несмотря на все проблемы и сомнения, «Кэпиталз» будут участвовать в погоне за Кубком Стэнли! В ключевой момент сезона «столичные» выдали трёхматчевую победную серию, последовательно обыграв «Тампу», «Бостон» и «Филадельфию», которая также претендовала на выход в плей-офф, и забронировали за собой второе место в зоне уайлд-кард на Востоке.

При этом команда, возглавляемая тренером-новичком Спенсером Карбери, буквально выгрызала себе место в числе соискателей главного трофея НХЛ — дело не только в том, что вместе с «Вашингтоном» на последнюю путёвку претендовали ещё несколько команд, но и во многих проблемах, которые свалились на команду по ходу сезона — потери Никласа Бекстрёма и Евгения Кузнецова, регресс первого номера команды Дарси Кемпера, дедлайн, проведённый в режиме «продавца». Всё говорило о том, что «Кэпиталз» не попадут в плей-офф, однако чудо, если хотите, всё-таки произошло.

«Столичные» идут дальше вопреки всему — команда установила антирекорд XXI века по разнице заброшенных и пропущенных шайб для вышедшего в плей-офф клуба. В сумме за 82 матча «Кэпс» «не выиграли» ни одного периода — в первых периодах отрицательная разница составляет 15 шайб (64:79), во вторых — пять (80:85), в третьих — 14 (68:82). И даже в овертаймах «Вашингтон» ушёл в «минус» на три шайбы — 8:11.

В целом участие в плей-офф команды с отрицательной разницей голов — далеко не новость: кроме «Кэпиталз», в этой регулярке «похвастаться» таким могут и «Айлендерс», а в XXI веке всего было 25 таких случаев — примерно по одному за сезон. Но такого крупного «минуса» в НХЛ не видели уже очень давно — предыдущий антирекорд принадлежал «Флориде», которая в 2012 году заскочила в розыгрыш Кубка Стэнли с «-24» (и даже едва не прошла первый раунд), а «Вашингтон» умудрился оказаться в числе 16 лучших с «-37»!

Спенсер Карбери на скамейке «Вашингтона» Фото: Jeff Chiu/AP/ТАСС

В предыдущий раз команда с худшим результатом попадала в плей-офф аж 33 года назад — в 1991 году «Хартфорд Уэйлерс», чей наследник с 1997 года базируется в Роли и носит название «Каролина Харрикейнз», обеспечил себе участие в постсезоне с разницей «-38»! При этом по очкам «киты» не попали в восьмёрку лучших команд конференции, заняв только девятое место, но смогли принять участие в борьбе за Кубок Стэнли благодаря тому, что оказались на четвёртом месте в своём дивизионе — никаких уайлд-кард формат плей-офф тогда не предполагал, и в гонку за титулом вступали четыре лучшие команды от каждого дивизиона.

В том году «Хартфорд», главными звёздами которого были нынешние генеральные менеджеры «Анахайма» и «Сиэтла» соответственно Пэт Вербик и Рон Фрэнсис (а после его обмена в «Питтсбург» незадолго до конца сезона — пришедший вместо него из «пингвинов» Джон Каллен), участвовал в плей-офф в предпоследний раз в своей истории и вылетел по итогам первого раунда, проиграв «Бостону» в шести матчах. Посмотрим, какая участь ждёт «Вашингтон», которому предстоит сразиться с обладателями Президентского кубка из «Рейнджерс».

К слову, ни «Уэйлерс», ни «Кэпиталз» и близко не дотягивают до абсолютного антирекорда и даже не попадают в топ-10 — по сравнению с командами из списка ниже у них с разницей ещё не всё так плохо.

№ Клуб Сезон Заброшено шайб Пропущено шайб Разница 1 «Виннипег Джетс» 1985/1986 295 372 -77 2 «Торонто Мэйпл Лифс» 1985/1986 311 386 -75 3 «Лос-Анджелес Кингз» 1968/1969 185 260 -75 4 «Ванкувер Кэнакс» 1978/1979 217 291 -74 5 «Окленд Силз» 1969/1970 169 243 -74 6 «Торонто Мэйпл Лифс» 1987/1988 273 345 -72 7 «Ванкувер Кэнакс» 1990/1991 243 315 -72 8 «Миннесота Норт Старз» 1976/1977 240 310 -70 9 «Чикаго Блэкхоукс» 1976/1977 240 298 -58 10 «Питтсбург Пингвинз» 1969/1970 182 238 -56

Впрочем, трём из этих команд такая отвратительная статистика не помешала пройти во второй раунд — «Торонто» образца сезона-1985/1986, «Лос-Анджелес» и «Питтсбург» смогли преодолеть первый этап плей-офф, однако каждый клуб выбывал уже на следующей стадии. Получится ли у «Вашингтона» хотя бы повторить такой результат? С учётом силы соперника, конечно, верится с трудом. Однако тем и прекрасен плей-офф, что сенсаций в нём хватает — возможно, мы всё-таки увидим и ещё одну?