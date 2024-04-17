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Нападающий СКА Швец-Роговой перейдёт в московское «Динамо»

Нападающий СКА Швец-Роговой перейдёт в московское «Динамо»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий СКА Артём Швец-Роговой перейдёт в московское «Динамо». 30 апреля 2024 года у форварда заканчивается контракт с армейским клубом.

В прошедшем регулярном чемпионате нападающий провёл лишь пять матчей без набранных очков. Форвард также провёл три матча в ВХЛ за «СКА-Нева» без набранных очков. Швец-Роговой пропустил полтора сезона из-за тяжёлой травмы. Всего в КХЛ на счету 29-летнего форварда 301 матч, в котором Артём набрал 92 очка — забросил 32 шайбы и отдал 60 результативных передач с показателем полезности «0».

Швец-Роговой выступал в КХЛ за СКА и «Витязь». Артём был внесён в список травмированных 31 октября 2022 года и впервые сыграл после травмы лишь в конце декабря 2023 года.

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