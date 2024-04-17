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Защитник «Нефтехимика»: у «Металлурга» в финале Кубка Гагарина найдутся новые герои

Защитник «Нефтехимика»: у «Металлурга» в финале Кубка Гагарина найдутся новые герои
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Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов заявил, что в финале Кубка Гагарина у «Металлурга» могут проявить себя неожиданные герои. Финальная серия с ярославским «Локомотивом» начнётся матчем в Магнитогорске 18 апреля.

«Как сильно будет зависеть результат «Магнитки» в финале Кубка Гагарина от их первого звена? Финал — отдельный турнир. Если плей-офф отличается от регулярки, то тут у всех ребят сверхмотивация. Мне кажется, в финале найдутся новые герои и помогут команде. Много ребят молчат, от которых ждут результат, поэтому это их шанс проявить себя. Пока они копят силы на финал», — цитирует Хохлова Legalbet.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. В финале «Магнитка» сыграет с «Локомотивом». Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.

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