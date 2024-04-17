Безудержное счастье сотрудников студии «Вашингтона» после победного гола Оши

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В концовке матча при равном счёте 1:1 тренерский штаб «Филадельфии» был вынужден заменить вратаря на шестого полевого игрока, так как «Флайерз» устраивала только победа в основное время. Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши сумел завладеть шайбой в средней зоне, продвинуться с ней по борту и поразить пустые ворота. Благодаря этому голу «Вашингтон» вышел в плей-офф. В студии «Кэпиталз» сотрудники прыгали и танцевали от радости.

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Благодаря этой победе «Вашингтон» попал в плей-офф, где в первом раунде сыграет с «Рейнджерс».