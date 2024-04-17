«Я всё ещё люблю хоккей». Флёри рассказал, почему решил продлить контракт с «Миннесотой»

Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри рассказал, почему решил продлить контракт с «Уайлд» ещё на один сезон, и заявил, что предстоящий сезон станет для него последним в НХЛ. 39-летний вратарь подписал однолетнее соглашение с «Миннесотой» на $ 2,5 млн.

«Я всё ещё люблю хоккей, люблю соревноваться. Это стало решающим фактором для продления контракта. Многие ребята, которых я знаю, говорили мне, чтобы я играл столько, сколько смогу. Если вы остановитесь слишком рано, вы пожалеете об этом. Мне очень повезло, что у меня есть поддержка, которую мне оказывают в команде, и я могу остаться ещё на один сезон. Следующий год станет для меня последним в лиге», — цитирует Флёри пресс-служба клуба.

В текущем регулярном чемпионате на счету Флёри 39 матчей за «Уайлд», в которых он отражал в среднем 89,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,98 и двух шат-аутах. В текущем сезоне Флёри стал четвёртым голкипером в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 1000 сыгранных матчей.