«Миннесота» продлила контракт с голкипером Флёри сроком на один год

«Миннесота» продлила контракт с голкипером Марком-Андре Флёри сроком на один год, сообщает пресс-служба клуба. По новому соглашению 39-летний ветеран получит за следующий сезон-2024/2025 $ 2,5 млн. Напомним, у канадца истекает срок действия двухлетнего контракта с кэпхитом $ 3,5 млн.

В текущем регулярном чемпионате на счету Флёри 39 матчей за «Уайлд», в которых он отражал в среднем 89,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,98 и двух шат-аутах. В прошедшем сезоне Флёри стал четвёртым голкипером в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 1000 сыгранных матчей.

Всего в НХЛ Флёри провёл 20 сезонов и в 1024 матчах одержал 561 победу с 91,2% отражённых бросков, при коэффициенте надёжности 2,6 и 75 шат-аутах. Марк-Андре признавался лучшим голкипером НХЛ в сезоне-2020/2021. Занимает второе место в истории НХЛ по количеству побед среди вратарей, уступая только Мартину Бродо. Флёри — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (2009, 2016, 2017).