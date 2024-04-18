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Кучеров вышел на чистое второе место в истории НХЛ по количеству очков в возрасте 30 лет

В эти минуты в Тампе (США) на арене «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился голом. Всего в сезоне-2023/2024 форвард набрал 143 (44+99) очка. Кучеров вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по количеству очков в возрасте 30 лет. Россиянин обошёл Адама Оутса, у которого 142 (45+97) очка. Рекорд принадлежит Марио Лемье — 161 (69+92) результативный балл в сезоне-1995/1996.

Напомним, ранее Никита Кучеров установил рекорд НХЛ по количеству передач в возрасте 30 лет.

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