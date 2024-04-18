Кучеров первым в истории среди россиян сделал 100 результативных передач за сезон в НХЛ
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В эти минуты в Тампе (США) на арене «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
5 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пол (Дюклер, Дамба) – 03:58 2:0 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 06:14 2:1 Ривз (Кемпф, Дьюар) – 13:18 3:1 Дюклер (Пол, Стэмкос) – 26:37 4:1 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 37:05 (pp) 5:1 Хагель (де Хаан) – 37:57
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 100-й в нынешнем сезоне.
Отметим, Кучеров первым среди российских игроков в истории НХЛ сделал 100 передач в регулярном чемпионате.
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 81 матче в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 44 гола и 100 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+10».
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