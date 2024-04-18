Кучеров первым в истории среди россиян сделал 100 результативных передач за сезон в НХЛ

В эти минуты в Тампе (США) на арене «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 100-й в нынешнем сезоне.

Отметим, Кучеров первым среди российских игроков в истории НХЛ сделал 100 передач в регулярном чемпионате.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 81 матче в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 44 гола и 100 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+10».