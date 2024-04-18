Стэмкос повторил достижение Овечкина и Драйзайтля в НХЛ

В эти минуты в Тампе (США) на арене «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит третий период. В этой встрече канадский нападающий Стивен Стэмкос сделал две результативные передачи. Таким образом, канадец набрал не менее 40 голов и 40 результативных передач в своём пятом сезоне в НХЛ. Единственными действующими игроками, которым покорилось это достижение, являются Александр Овечкин (6 сезонов) и Леон Драйзайтль (6 сезонов).

Всего за карьеру в НХЛ Стэмкос принял участие в 1082 матчах, в которых записал в свой актив 555 голов и 552 результативные передачи.

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