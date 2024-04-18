Стэмкос повторил достижение Овечкина и Драйзайтля в НХЛ
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В эти минуты в Тампе (США) на арене «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пол (Дюклер, Дамба) – 03:58 2:0 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 06:14 2:1 Ривз (Кемпф, Дьюар) – 13:18 3:1 Дюклер (Пол, Стэмкос) – 26:37 4:1 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 37:05 (pp) 5:1 Хагель (де Хаан) – 37:57 6:1 Жанно (Эйссимонт, Чаффи) – 51:27 6:2 Броди (Дьюар, Кемпф) – 54:02 6:3 Хольмберг (Робертсон) – 56:20 6:4 Таварес (Нюландер, Тимминс) – 59:25
На момент написания новости проходит третий период. В этой встрече канадский нападающий Стивен Стэмкос сделал две результативные передачи. Таким образом, канадец набрал не менее 40 голов и 40 результативных передач в своём пятом сезоне в НХЛ. Единственными действующими игроками, которым покорилось это достижение, являются Александр Овечкин (6 сезонов) и Леон Драйзайтль (6 сезонов).
Всего за карьеру в НХЛ Стэмкос принял участие в 1082 матчах, в которых записал в свой актив 555 голов и 552 результативные передачи.
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