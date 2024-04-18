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Никита Кучеров стал пятым игроком в истории НХЛ, кто сделал 100 передач за сезон

В эти минуты в Тампе (США) на арене «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился 100-й результативной передачей за сезон. Россиянин стал пятым игроком в истории НХЛ, которому покорилось это достижение. Ранее это удавалось делать Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орру и Коннору Макдэвиду.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал первым российским игроком в истории НХЛ, кто сделал 100 результативных передач за сезон.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 81 матче в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 44 гола и 100 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+10».

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