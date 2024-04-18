Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе победителей отличился российский нападающий Никита Кучеров, у которого на счету также 100-я передача НХЛ. Также голами отметились Ник Пол (1+1), Энтони Дюклер (1+1), Брейден Пойнт, Брэндон Хагель (1+1) и Таннер Жанно. В составе гостей забивали Райан Ривз, Ти Джей Броди, Джон Таварес и Понтус Хольмберг.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» расположилась на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 98 очками и вышла в плей-офф НХЛ, где сыграет с «Флоридой Пантерз». «Торонто» завершил регулярный чемпионат на пятой строчке той же конференции со 102 очками в своём активе и также вышел в плей-офф.

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