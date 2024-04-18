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Тампа-Бэй Лайтнинг – Торонто Мэйпл Лифс 6:4, как сыграли, победила Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча НХЛ 18 апреля

Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пол (Дюклер, Дамба) – 03:58     2:0 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 06:14     2:1 Ривз (Кемпф, Дьюар) – 13:18     3:1 Дюклер (Пол, Стэмкос) – 26:37     4:1 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 37:05 (pp)     5:1 Хагель (де Хаан) – 37:57     6:1 Жанно (Эйссимонт, Чаффи) – 51:27     6:2 Броди (Дьюар, Кемпф) – 54:02     6:3 Хольмберг (Робертсон) – 56:20     6:4 Таварес (Нюландер, Тимминс) – 59:25    

В составе победителей отличился российский нападающий Никита Кучеров, у которого на счету также 100-я передача НХЛ. Также голами отметились Ник Пол (1+1), Энтони Дюклер (1+1), Брейден Пойнт, Брэндон Хагель (1+1) и Таннер Жанно. В составе гостей забивали Райан Ривз, Ти Джей Броди, Джон Таварес и Понтус Хольмберг.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» расположилась на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 98 очками и вышла в плей-офф НХЛ, где сыграет с «Флоридой Пантерз». «Торонто» завершил регулярный чемпионат на пятой строчке той же конференции со 102 очками в своём активе и также вышел в плей-офф.

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