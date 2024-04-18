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Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Пингвинз 5:4, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 18 апреля

Гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Нельсон (Хольмстрём) – 04:56     1:1 Ракелль (Бантинг, Малкин) – 18:29     1:2 Малкин (Кросби, Карлссон) – 26:14 (pp)     2:2 Сизикас (Романов, Болдюк) – 33:19     2:3 Пуустинен – 34:37     3:3 Палмьери – 39:44 (pp)     4:3 Болдюк (Пулок, Iskhakov) – 41:36 (pp)     4:4 Картер (Кросби, Бантинг) – 50:56 (pp)     5:4 Хольмстрём (Маклин) – 54:27    

За «Айлендерс» забивали Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Кайл Палмьери, Самуэль Болдюк и Симон Хольмстрём. Российский нападающий Руслан Исхаков отметился результативной передачей. Защитник Александр Романов также отметился голевой передачей. Голкипер Илья Сорокин сделал 40 сейвов.

В составе «Питтсбурга» отличились Рикард Ракелль, Евгений Малкин и Валттери Пуустинен. Также на счету Малкина результативная передача.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Айлендерс» завершили регулярный чемпионат на седьмом месте. «Питтсбург» занял десятое место.

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