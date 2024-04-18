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Гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

За «Айлендерс» забивали Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Кайл Палмьери, Самуэль Болдюк и Симон Хольмстрём. Российский нападающий Руслан Исхаков отметился результативной передачей. Защитник Александр Романов также отметился голевой передачей. Голкипер Илья Сорокин сделал 40 сейвов.

В составе «Питтсбурга» отличились Рикард Ракелль, Евгений Малкин и Валттери Пуустинен. Также на счету Малкина результативная передача.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Айлендерс» завершили регулярный чемпионат на седьмом месте. «Питтсбург» занял десятое место.