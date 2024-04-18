Отрыв Кучерова от Маккиннона в гонке бомбардиров составляет 6 очков, у канадца ещё 1 игра

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей. Таким образом, в его активе 144 очка в текущем сезоне НХЛ. Он забросил 44 шайбы и стал автором 100 результативных передач. За матч до окончания регулярки Кучеров опережает своего главного конкурента в борьбе за «Арт Росс Трофи» — Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — на шесть очков.

В заключительной игре регулярного сезона «Колорадо» сыграет с «Эдмонтоном».

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» расположилась на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 98 очками и вышла в плей-офф НХЛ, где сыграет с «Флоридой Пантерз».

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

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