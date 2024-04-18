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Болельщики «Тампы» скандировали «MVP» в адрес Кучерова во время матча с «Торонто»

Болельщики «Тампы» скандировали «MVP» в адрес Кучерова во время матча с «Торонто»
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и результативной передачей, доведя общее количество своих очков в нынешней регулярке до 144 (44+100). На данный момент лишь чудо может помешать россиянину стать лучшим бомбардиром этого регулярного чемпионата. Также Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, который смог выбить 100 передач в рамках одного регулярного чемпионата.

В концовке второго периода матча с «Торонто» фанаты «Тампы» скандировали в адрес Кучерова «MVP».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

ВИДЕО

Напомним, регулярный чемпионат завершается завтра, 19 апреля. «Тампа» завершила регулярку с 98 очками и получила первый уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пол (Дюклер, Дамба) – 03:58     2:0 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 06:14     2:1 Ривз (Кемпф, Дьюар) – 13:18     3:1 Дюклер (Пол, Стэмкос) – 26:37     4:1 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 37:05 (pp)     5:1 Хагель (де Хаан) – 37:57     6:1 Жанно (Эйссимонт, Чаффи) – 51:27     6:2 Броди (Дьюар, Кемпф) – 54:02     6:3 Хольмберг (Робертсон) – 56:20     6:4 Таварес (Нюландер, Тимминс) – 59:25    
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