Болельщики «Тампы» скандировали «MVP» в адрес Кучерова во время матча с «Торонто»

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и результативной передачей, доведя общее количество своих очков в нынешней регулярке до 144 (44+100). На данный момент лишь чудо может помешать россиянину стать лучшим бомбардиром этого регулярного чемпионата. Также Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, который смог выбить 100 передач в рамках одного регулярного чемпионата.

В концовке второго периода матча с «Торонто» фанаты «Тампы» скандировали в адрес Кучерова «MVP».

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Напомним, регулярный чемпионат завершается завтра, 19 апреля. «Тампа» завершила регулярку с 98 очками и получила первый уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.