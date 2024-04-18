Реакция арены «Тампы» на 100-ю передачу Кучерова в сезоне. Видео

В эти минуты в Тампе (США) на арене «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 6:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 100-й в нынешнем сезоне. На арене «Тампы» ярко отреагировали на это событие.
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 81 матче в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 44 гола и 100 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+10».
Напомним, ранее Никита Кучеров установил рекорд НХЛ по количеству передач в возрасте 30 лет.
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