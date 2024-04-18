Травмированный Сергачёв поздравил Кучерова с 100-й передачей в сезоне на скамейке «Тампы»

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и результативной передачей, доведя общее количество своих очков в нынешней регулярке до 144 (44+100). Также Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, который смог выбить 100 передач в рамках одного регулярного чемпионата.

После юбилейного ассиста Кучеров получил поздравление на скамейке от своего травмированного одноклубника и соотечественника Михаила Сергачёва.

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Напомним, Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря после восстановления от повреждения и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

Регулярный чемпионат завершается завтра, 19 апреля. «Тампа» закончила регулярку с 98 очками и получила первый уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.