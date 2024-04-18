Романов повторил личный рекорд результативности в последнем матче «Айлендерс» в регулярке

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4, а сам матч стал последним для обеих команд в этой регулярке.
Российский защитник хозяев Александр Романов отметился в этой встрече результативной передачей.
Таким образом, 24-летний Романов закончил текущую регулярку с 22 (7+15) очками. Этот результат помог россиянину повторить собственный рекорд результативности, установленный в прошлом сезоне.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
«Айлендерс» завершили регулярный чемпионат на третьем месте Столичного дивизиона с 94 очками и вышли в плей-офф. На данный момент уже точно известно, что их соперником в первом раунде Кубка Стэнли станет «Каролина Харрикейнз».
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