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Мэттьюс не смог забросить 70-ю шайбу в сезоне, попав в перекладину ворот «Тампы»

Мэттьюс не смог забросить 70-ю шайбу в сезоне, попав в перекладину ворот «Тампы»
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Звёздный нападающий гостей Остон Мэттьюс в этой встрече не смог отметиться результативными действиями.

Таким образом, по итогам нынешней регулярки на счету 26-летнего американца осталось 69 заброшенных шайб. При этом в одном из моментов матча Мэттьюс был в считанных сантиметрах от 70-го гола в сезоне, однако шайба после его броска угодила в перекладину.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

ВИДЕО

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Мэттьюс набрал 107 (69+38) очков в 81 матче и перед заключительным игровым днём регулярки с большим отрывом лидирует в списке снайперов сезона.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Торонто» завершил регулярный чемпионат на третьем месте Атлантического дивизиона со 102 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пол (Дюклер, Дамба) – 03:58     2:0 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 06:14     2:1 Ривз (Кемпф, Дьюар) – 13:18     3:1 Дюклер (Пол, Стэмкос) – 26:37     4:1 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 37:05 (pp)     5:1 Хагель (де Хаан) – 37:57     6:1 Жанно (Эйссимонт, Чаффи) – 51:27     6:2 Броди (Дьюар, Кемпф) – 54:02     6:3 Хольмберг (Робертсон) – 56:20     6:4 Таварес (Нюландер, Тимминс) – 59:25    
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