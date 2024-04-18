Мэттьюс не смог забросить 70-ю шайбу в сезоне, попав в перекладину ворот «Тампы»

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Звёздный нападающий гостей Остон Мэттьюс в этой встрече не смог отметиться результативными действиями.

Таким образом, по итогам нынешней регулярки на счету 26-летнего американца осталось 69 заброшенных шайб. При этом в одном из моментов матча Мэттьюс был в считанных сантиметрах от 70-го гола в сезоне, однако шайба после его броска угодила в перекладину.

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Всего в нынешнем регулярном чемпионате Мэттьюс набрал 107 (69+38) очков в 81 матче и перед заключительным игровым днём регулярки с большим отрывом лидирует в списке снайперов сезона.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Торонто» завершил регулярный чемпионат на третьем месте Атлантического дивизиона со 102 очками.