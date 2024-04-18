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Сорокин взял буллит от Кросби, сохранив победу для «Айлендерс» на последней минуте матча

Сорокин взял буллит от Кросби, сохранив победу для «Айлендерс» на последней минуте матча
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4, а сам матч стал последним для обеих команд в этой регулярке.

На последней минуте третьего периода, при счёте 5:4 в пользу «островитян», капитан гостей Сидни Кросби получил право на буллит, однако российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин не позволил отличиться звёздному канадцу, сохранив для своей команды победу.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео сейва в исполнении российского вратаря:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем регулярном чемпионате 28-летний Сорокин провёл 56 матчей, в которых отражал 90,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,99 и двух шат-аутах.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Айлендерс» завершили регулярный чемпионат на третьем месте Столичного дивизиона с 94 очками и вышли в плей-офф. На данный момент уже точно известно, что их соперником в первом раунде Кубка Стэнли станет «Каролина Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Нельсон (Хольмстрём) – 04:56     1:1 Ракелль (Бантинг, Малкин) – 18:29     1:2 Малкин (Кросби, Карлссон) – 26:14 (pp)     2:2 Сизикас (Романов, Болдюк) – 33:19     2:3 Пуустинен – 34:37     3:3 Палмьери – 39:44 (pp)     4:3 Болдюк (Пулок, Iskhakov) – 41:36 (pp)     4:4 Картер (Кросби, Бантинг) – 50:56 (pp)     5:4 Хольмстрём (Маклин) – 54:27    
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