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«Я хотел этого». Мэттьюс — об упущенной возможности забить 70 голов в регулярке

«Я хотел этого». Мэттьюс — об упущенной возможности забить 70 голов в регулярке
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Звёздный нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о том, что не смог преодолеть отметку в 70 заброшенных шайб в нынешнем регулярном чемпионате, не сумев отличиться в сегодняшнем матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:6), который стал последним для обеих команд в этой регулярке.

«Я хотел этого, определённо», — приводит слова Мэттьюса журналист The Athletic Джошуа Клок в социальных сетях.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Мэттьюс набрал 107 (69+38) очков в 81 матче и перед заключительным игровым днём регулярки с большим отрывом лидирует в списке снайперов сезона.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Торонто» завершил регулярный чемпионат на третьем месте Атлантического дивизиона со 102 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пол (Дюклер, Дамба) – 03:58     2:0 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 06:14     2:1 Ривз (Кемпф, Дьюар) – 13:18     3:1 Дюклер (Пол, Стэмкос) – 26:37     4:1 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 37:05 (pp)     5:1 Хагель (де Хаан) – 37:57     6:1 Жанно (Эйссимонт, Чаффи) – 51:27     6:2 Броди (Дьюар, Кемпф) – 54:02     6:3 Хольмберг (Робертсон) – 56:20     6:4 Таварес (Нюландер, Тимминс) – 59:25    
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