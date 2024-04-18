«Я хотел этого». Мэттьюс — об упущенной возможности забить 70 голов в регулярке

Звёздный нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о том, что не смог преодолеть отметку в 70 заброшенных шайб в нынешнем регулярном чемпионате, не сумев отличиться в сегодняшнем матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:6), который стал последним для обеих команд в этой регулярке.

«Я хотел этого, определённо», — приводит слова Мэттьюса журналист The Athletic Джошуа Клок в социальных сетях.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Мэттьюс набрал 107 (69+38) очков в 81 матче и перед заключительным игровым днём регулярки с большим отрывом лидирует в списке снайперов сезона.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Торонто» завершил регулярный чемпионат на третьем месте Атлантического дивизиона со 102 очками.