Малкин вышел на 48-е место по голам в истории НХЛ, сравнявшись с Гленном Андерсоном

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4, а сам матч стал последним для обеих команд в этой регулярке.
Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.
Таким образом, по итогам этой игры на счету 37-летнего Малкина стало 498 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на 48-е место в истории, сравнявшись с Гленном Андерсоном. Следующей целью россиянина является Лэнни Макдональд (500).
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Всего в нынешнем регулярном чемпионате Малкин набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах, однако его команда не смогла выйти в плей-офф, завершив сезон на пятом месте Столичного дивизиона с 88 очками.
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