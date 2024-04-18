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«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и стал победителем Западной конференции нынешнего сезона

«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и стал победителем Западной конференции нынешнего сезона
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В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (2:1 Б).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Болдюк, Шенн) – 37:19     1:1 Марчмент (Дюшейн, Линделль) – 45:11     2:1 Робертсон – 65:00    

В составе победителей гол в основное время на счету Мэйсона Марчмента. В буллитной серии победу «звёздам» принёс точный бросок Джейсона Робертсона.

У гостей шайбу забросил Роберт Томас.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, «Старз» набрали 113 очков и стали лучшей командой Западной конференции по итогам нынешней регулярки, которая завершится завтра, 19 апреля.

«Сент-Луис» закончил регулярный чемпионат с 92 очками, занял пятое место в Центральном дивизионе и пропустит предстоящий плей-офф.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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