«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и стал победителем Западной конференции нынешнего сезона

В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (2:1 Б).

В составе победителей гол в основное время на счету Мэйсона Марчмента. В буллитной серии победу «звёздам» принёс точный бросок Джейсона Робертсона.

У гостей шайбу забросил Роберт Томас.

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Таким образом, «Старз» набрали 113 очков и стали лучшей командой Западной конференции по итогам нынешней регулярки, которая завершится завтра, 19 апреля.

«Сент-Луис» закончил регулярный чемпионат с 92 очками, занял пятое место в Центральном дивизионе и пропустит предстоящий плей-офф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.