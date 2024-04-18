«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и стал победителем Западной конференции нынешнего сезона

В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (2:1 Б).
В составе победителей гол в основное время на счету Мэйсона Марчмента. В буллитной серии победу «звёздам» принёс точный бросок Джейсона Робертсона.
У гостей шайбу забросил Роберт Томас.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Таким образом, «Старз» набрали 113 очков и стали лучшей командой Западной конференции по итогам нынешней регулярки, которая завершится завтра, 19 апреля.
«Сент-Луис» закончил регулярный чемпионат с 92 очками, занял пятое место в Центральном дивизионе и пропустит предстоящий плей-офф.
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