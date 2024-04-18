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Все результаты игрового дня НХЛ 18 апреля

Все результаты игрового дня НХЛ 18 апреля
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Сегодня, 18 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал 100-й ассист в текущем сезоне и стал пятым игроком в истории НХЛ, кому удавалось добраться до этой отметки.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пол (Дюклер, Дамба) – 03:58     2:0 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 06:14     2:1 Ривз (Кемпф, Дьюар) – 13:18     3:1 Дюклер (Пол, Стэмкос) – 26:37     4:1 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 37:05 (pp)     5:1 Хагель (де Хаан) – 37:57     6:1 Жанно (Эйссимонт, Чаффи) – 51:27     6:2 Броди (Дьюар, Кемпф) – 54:02     6:3 Хольмберг (Робертсон) – 56:20     6:4 Таварес (Нюландер, Тимминс) – 59:25    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Нельсон (Хольмстрём) – 04:56     1:1 Ракелль (Бантинг, Малкин) – 18:29     1:2 Малкин (Кросби, Карлссон) – 26:14 (pp)     2:2 Сизикас (Романов, Болдюк) – 33:19     2:3 Пуустинен – 34:37     3:3 Палмьери – 39:44 (pp)     4:3 Болдюк (Пулок, Iskhakov) – 41:36 (pp)     4:4 Картер (Кросби, Бантинг) – 50:56 (pp)     5:4 Хольмстрём (Маклин) – 54:27    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Болдюк, Шенн) – 37:19     1:1 Марчмент (Дюшейн, Линделль) – 45:11     2:1 Робертсон – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 О'Брайен (Вялимяки, Кесселринг) – 02:18     1:1 Кэррик (Экхольм, Бушар) – 13:06     2:1 Маччелли (Макбэйн, Рятю) – 35:05     3:1 Круз (Колячонок, Гюнтер) – 44:55     3:2 Фёгеле (Броберг) – 48:01     4:2 Гюнтер (Келлер, Керфут) – 54:27 (pp)     5:2 Дурзи – 55:45    

Определились победители конференций в НХЛ. Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч, он же стал обладателем Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате НХЛ. Победителем Западной конференции стал «Даллас Старз», набравший 113 очков за 82 матча.

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