Малкин обошёл Яри Курри и вышел на единоличное 34-е место по ассистам в истории НХЛ

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4, а сам матч стал последним для обеих команд в этой регулярке.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 37-летнего Малкина стало 798 результативных передач в 1145 матчах за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на единоличное 34-е место в истории, обойдя Яри Курри. Следующей целью россиянина является Пьер Тарджон (812).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Малкин набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах, однако его команда не смогла выйти в плей-офф, завершив сезон на пятом месте Столичного дивизиона с 88 очками.

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