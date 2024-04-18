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Малкин обошёл Яри Курри и вышел на единоличное 34-е место по ассистам в истории НХЛ

Малкин обошёл Яри Курри и вышел на единоличное 34-е место по ассистам в истории НХЛ
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4, а сам матч стал последним для обеих команд в этой регулярке.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 37-летнего Малкина стало 798 результативных передач в 1145 матчах за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на единоличное 34-е место в истории, обойдя Яри Курри. Следующей целью россиянина является Пьер Тарджон (812).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате Малкин набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах, однако его команда не смогла выйти в плей-офф, завершив сезон на пятом месте Столичного дивизиона с 88 очками.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Нельсон (Хольмстрём) – 04:56     1:1 Ракелль (Бантинг, Малкин) – 18:29     1:2 Малкин (Кросби, Карлссон) – 26:14 (pp)     2:2 Сизикас (Романов, Болдюк) – 33:19     2:3 Пуустинен – 34:37     3:3 Палмьери – 39:44 (pp)     4:3 Болдюк (Пулок, Iskhakov) – 41:36 (pp)     4:4 Картер (Кросби, Бантинг) – 50:56 (pp)     5:4 Хольмстрём (Маклин) – 54:27    
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