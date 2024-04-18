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Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих

Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих
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В Тампе (США) на «Амали-Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтинг» обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 6:4.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Россиянин закончил регулярный чемпионат со 144 (44+100) очками в 81 игре.

Таким образом, Кучеров занял третье место в истории НХЛ по очкам за сезон среди крайних нападающих. Лидером по этому показателю является Яромир Ягр, набравший за «Питтсбург» 149 очков в сезоне-1995/1996. Второе место занимает Майк Босси, который в сезоне-1981/1982 набрал 147 очков в составе «Айлендерс».

Кучеров стал вторым хоккеистом в XXI веке со 100 ассистами за сезон и пятым в истории НХЛ.

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