Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны время и дата первого матча серии «Рейнджерс» — «Вашингтон»

Стали известны время и дата первого матча серии «Рейнджерс» — «Вашингтон»
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны время и дата первого матча серии «Рейнджерс» — «Вашингтон». НХЛ опубликовала на официальном сайте даты и время начала первых матчей серий Восточной конференции.

Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» состоится вечером 21 апреля и начнётся в 22:00 мск. Встреча пройдёт на домашней площадке «Рейнджерс».

В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счётом 5:1 и 2:1. «Синерубашечники» в прошлогоднем плей-офф в первом раунде проиграли «Нью-Джерси» в серии из семи матчей. «Вашингтон» в сезоне-2022/2023 не сумел пробиться в плей-офф.

Напомним, «Рейнджерс» стали обладателями Президентского кубка за победу в регулярном чемпионате.

Материалы по теме
Стали известны даты и время начала первого раунда плей-офф НХЛ — 2024 на Востоке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android