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Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
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«Металлург» поместил в список травмированных защитника Егора Яковлева

«Металлург» поместил в список травмированных защитника Егора Яковлева
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«Металлург» поместил в список травмированных защитника Егора Яковлева, сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее капитан «Магнитки» заявил, что пропустит два первых матча финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом». Защитник получил травму в седьмой игре серии с «Автомобилистом».

32-летний защитник в регулярном сезоне-2023/2024 сыграл 64 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 20 результативных передач. В рамках Кубка Гагарина — 2024 Яковлев провёл 19 встреч, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал Чемпионата. 1-й матч
18 апреля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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