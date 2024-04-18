Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Никогда не видел 100 передач за сезон». Купер поздравил Кучерова в раздевалке «Тампы»

«Никогда не видел 100 передач за сезон». Купер поздравил Кучерова в раздевалке «Тампы»
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер поздравил нападающего Никиту Кучерова с достижением 100 результативных передач за сезон в НХЛ и отметил, что никогда раньше подобного не видел. Россиянин завершил регулярный чемпионат со 144 (44+100) очками в 81 матче.

«Я видел многое, смотрел много хоккея, выиграл два Кубка Стэнли, но никогда не видел, как кто-то делает 100 ассистов за один сезон», — заявил Купер в раздевалке команды и передал Кучерову памятную шайбу.

ВИДЕО

Кучеров стал первым россиянином в истории, а также вторым игроком в XXI веке после Коннора Макдэвида, которому покорилась данная отметка. Всего лишь пятеро хоккеистов в истории НХЛ добирались до отметки в 100 результативных передач за сезон.

Материалы по теме
Кто MVP, если не он? Кучеров отдал 100-й ассист, а Маккиннон может забыть про «Арт Росс»
Кто MVP, если не он? Кучеров отдал 100-й ассист, а Маккиннон может забыть про «Арт Росс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android