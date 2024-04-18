«Никогда не видел 100 передач за сезон». Купер поздравил Кучерова в раздевалке «Тампы»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер поздравил нападающего Никиту Кучерова с достижением 100 результативных передач за сезон в НХЛ и отметил, что никогда раньше подобного не видел. Россиянин завершил регулярный чемпионат со 144 (44+100) очками в 81 матче.

«Я видел многое, смотрел много хоккея, выиграл два Кубка Стэнли, но никогда не видел, как кто-то делает 100 ассистов за один сезон», — заявил Купер в раздевалке команды и передал Кучерову памятную шайбу.

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Кучеров стал первым россиянином в истории, а также вторым игроком в XXI веке после Коннора Макдэвида, которому покорилась данная отметка. Всего лишь пятеро хоккеистов в истории НХЛ добирались до отметки в 100 результативных передач за сезон.