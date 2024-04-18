Никита Кучеров принял участие в 49,48% голов «Тампа-Бэй» в этом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров принял участие в 49,48% голов «Лайтнинг» в текущем сезоне НХЛ. Россиянину не хватило полутора очков, чтобы добраться до отметки в 50%.

За 82 матча регулярного чемпионата сезона-2023/2024 «Тампа-Бэй» забила 291 гол. На счету Кучерова в 81 матче регулярки 144 (44+100) очка. Россиянин возглавляет список бомбардиров текущего сезона, опережая ближайшего преследователя форварда «Колорадо» Натана Маккиннона на шесть очков. Лидеру «Эвеланш» осталось провести последний матч в регулярке с «Эдмонтоном».

Кучеров стал первым россиянином в истории, а также вторым игроком в XXI веке после Коннора Макдэвида, которому покорилась данная отметка. Всего лишь пятеро хоккеистов в истории НХЛ добирались до отметки в 100 результативных передач за сезон.