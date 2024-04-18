Кучеров установил рекорд российских игроков НХЛ по среднему числу очков за матч в сезоне

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров завершил регулярный чемпионат НХЛ со 144 (44+100) очками в 81 матче и установил рекорд среди российских игроков в истории НХЛ по среднему количеству очков за матч в сезоне.

В среднем Кучеров в прошедшей регулярке набирал 1,78 очка за игру. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Могильному в сезоне-1992/1993, который набрал 127 (76+51) очков в 77 матчах, что в среднем по 1,65 очка за игру.

Кучеров принял участие в 49,48% голов «Лайтнинг» в текущем сезоне НХЛ. Кучеров стал первым россиянином в истории, а также вторым игроком в XXI веке после Коннора Макдэвида, которому покорилась данная отметка. Всего лишь пятеро хоккеистов в истории НХЛ добирались до отметки в 100 результативных передач за сезон.