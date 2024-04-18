Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров установил рекорд российских игроков НХЛ по среднему числу очков за матч в сезоне

Кучеров установил рекорд российских игроков НХЛ по среднему числу очков за матч в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров завершил регулярный чемпионат НХЛ со 144 (44+100) очками в 81 матче и установил рекорд среди российских игроков в истории НХЛ по среднему количеству очков за матч в сезоне.

В среднем Кучеров в прошедшей регулярке набирал 1,78 очка за игру. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Могильному в сезоне-1992/1993, который набрал 127 (76+51) очков в 77 матчах, что в среднем по 1,65 очка за игру.

Кучеров принял участие в 49,48% голов «Лайтнинг» в текущем сезоне НХЛ. Кучеров стал первым россиянином в истории, а также вторым игроком в XXI веке после Коннора Макдэвида, которому покорилась данная отметка. Всего лишь пятеро хоккеистов в истории НХЛ добирались до отметки в 100 результативных передач за сезон.

Материалы по теме
Кто MVP, если не он? Кучеров отдал 100-й ассист, а Маккиннон может забыть про «Арт Росс»
Кто MVP, если не он? Кучеров отдал 100-й ассист, а Маккиннон может забыть про «Арт Росс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android