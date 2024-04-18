Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби назвал одну из причин, по которой «Питтсбург» не попал в плей-офф НХЛ

Сидни Кросби назвал одну из причин, по которой «Питтсбург» не попал в плей-офф НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби подвёл итоги сезона для «Пингвинз» и назвал одну из причин, по которой команда не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.

«Я чувствую, что мы движемся в правильном направлении, в последнее время мы были одной из самых горячих команд в лиге, мы выложились полностью. Но, надеюсь, это то, на чём мы сможем основываться в следующем сезоне. Кубок Стэнли это то, ради чего я играю и во что мы все верим: если ты попадёшь в плей-офф, то всё может случиться. Мы чувствовали, что в нужный момент играли хорошо, но да, нам предстоит через многое пройти.

Когда вы говорите о решающей разнице в одно или два очка до плей-офф, вы рассматриваете множество разных матчей. Очевидно, что во многих играх, где мы имели преимущество в счёте и по игре над соперником, в итоге мы даже не набрали очков», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Кросби — о невыходе «Питтсбурга» в плей-офф: мы не получили помощи от других команд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android