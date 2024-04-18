Сидни Кросби назвал одну из причин, по которой «Питтсбург» не попал в плей-офф НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби подвёл итоги сезона для «Пингвинз» и назвал одну из причин, по которой команда не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.

«Я чувствую, что мы движемся в правильном направлении, в последнее время мы были одной из самых горячих команд в лиге, мы выложились полностью. Но, надеюсь, это то, на чём мы сможем основываться в следующем сезоне. Кубок Стэнли это то, ради чего я играю и во что мы все верим: если ты попадёшь в плей-офф, то всё может случиться. Мы чувствовали, что в нужный момент играли хорошо, но да, нам предстоит через многое пройти.

Когда вы говорите о решающей разнице в одно или два очка до плей-офф, вы рассматриваете множество разных матчей. Очевидно, что во многих играх, где мы имели преимущество в счёте и по игре над соперником, в итоге мы даже не набрали очков», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.