Кросби — о невыходе «Питтсбурга» в плей-офф: мы не получили помощи от других команд

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби выразил разочарование потерей шансов на попадание в плей-офф. Шансы «Пингвинз» на продолжение борьбы за плей-офф зависели от результата матчей прямых конкурентов — «Детройта» и «Вашингтона», которые оба выиграли свои встречи.

«Это тяжело. Я думаю, когда вы оставляете выход в плей-офф на волю других команд и полагаетесь на нужные результаты матчей, всё может случиться. К сожалению, мы не получили помощи, поэтому это разочаровывает», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

«Питтсбург» проведёт заключительный матч регулярного чемпионата с «Айлендерс» в ночь на 18 апреля. «Питтсбург» пропустит плей-офф во втором сезоне подряд. Последний раз команда не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли в нескольких подряд сезонах почти два десятилетия назад (2001–2006).