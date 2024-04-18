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Салливан — о возрастном костяке «Питтсбурга»: они всё ещё играют на элитном уровне

Салливан — о возрастном костяке «Питтсбурга»: они всё ещё играют на элитном уровне
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что, несмотря на непопадание в плей-офф, по-прежнему верит в костяк своих игроков-ветеранов.

«Я думаю, что наш костяк игроков является одним из самых успешных в истории игры. Наблюдение за их соревновательным духом из года в год даёт мне непоколебимую веру в них. Только их стремление и воля к победе сыграли огромную роль в том, что мы снова втянулись в борьбу за плей-офф.

Я думаю, что они всё ещё играют на элитном уровне. Сид провёл выдающийся сезон. Летанг провёл довольно сильный сезон. Я думаю, что и Джино действительно хорошо играл на протяжении всего сезона. Так что я просто верю в этих ребят и всегда верил», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

«Питтсбург» пропустил плей-офф во втором сезоне подряд. Последний раз команда не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли в нескольких подряд сезонах почти два десятилетия назад (2001–2006).

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