«Металлург» — «Локомотив»: текстовая трансляция первого матча финала начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 18 апреля, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» состоится первый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.

В первых двух матчах финальной серии «Металлург» будет играть без своего капитана. Защитник Егор Яковлев получил травму в седьмом матче серии с «Автомобилистом».

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.