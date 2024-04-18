Генменеджер «Торпедо»: мы меняем свой статус прижимистого и провинциального клуба

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров заявил, что команда меняет статус и уже не будет довольна вылетом в первом раунде плей-офф.

«На мой взгляд, сезон основной команды остался немного смазанным. Мы говорили об этом и с тренерским штабом, что здесь требуются определённые корректировки.

Второе – в повседневной работе, день за днём, мы можем не замечать изменения. А вчерашняя поездка на стадион принесла новые ощущения и новые эмоции. Клуб глобально движется в правильном направлении. Эти изменения видны, наглядны и ощутимы. Мы действуем в рамках своего плана.

У нас растёт молодая команда, у большинства из ребят которой есть контракты до 2026 года. Болельщики немного беспокоятся, потому что привыкли к большому количеству новостей после завершения сезона. Но в этом как раз и есть плюс, что у нас всё предусмотрено и беспокоиться за права на игроков сейчас не стоит.

Нижний Новгород меняет свой статус прижимистого и провинциального клуба, задачей которого является попадание в плей-офф. «Торпедо» потихоньку стало командой, которая недовольна вылетом в первом раунде. Весь офис клуба после сезона ходил с кислыми лицами, потому что мы действительно недовольны. Это как раз и является свидетельством больших перемен», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.