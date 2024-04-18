Генменеджер «Торпедо»: клуб будет агрессивнее в селекции, рассчитываем не на пол зарплат

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров заявил, что в межсезонье клуб планирует усилить состав команды, который будет претендовать на высокие места.

«Важный момент, что со следующего сезона пол зарплат в КХЛ увеличивается и будет составлять 450 млн рублей, но «Торпедо» проделало большую работу, и есть совместное понимание, что команда растёт и настал хороший момент перехода от молодёжного коллектива к коллективу, который будет ещё более заточен на результат. Сам клуб в селекции будет более агрессивен. Мы рассчитываем не просто попадать в пол, а рассчитываем на больший бюджет. Мы не идём под потолок зарплат, и у нас не будет баснословных зарплат, для нас важно долгосрочное развитие», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.