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Генменеджер «Торпедо»: клуб будет агрессивнее в селекции, рассчитываем не на пол зарплат

Генменеджер «Торпедо»: клуб будет агрессивнее в селекции, рассчитываем не на пол зарплат
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров заявил, что в межсезонье клуб планирует усилить состав команды, который будет претендовать на высокие места.

«Важный момент, что со следующего сезона пол зарплат в КХЛ увеличивается и будет составлять 450 млн рублей, но «Торпедо» проделало большую работу, и есть совместное понимание, что команда растёт и настал хороший момент перехода от молодёжного коллектива к коллективу, который будет ещё более заточен на результат. Сам клуб в селекции будет более агрессивен. Мы рассчитываем не просто попадать в пол, а рассчитываем на больший бюджет. Мы не идём под потолок зарплат, и у нас не будет баснословных зарплат, для нас важно долгосрочное развитие», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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