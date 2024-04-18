В «Торпедо» рассказали, когда клуб переедет на новую арену в Нижнем Новгороде

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов заявил, что следующий сезон команда полностью проведёт во дворце «Нагорный», а новая арена клуба должна быть готова к марту 2025 года.

«Переезжать на новую арену по ходу чемпионата – это серьёзная вещь. Это не собрать баул, сделать переезд и начать тренироваться. Это тяжёлая и проблематичная вещь, поэтому следующий сезон мы полностью проведём в «Нагорном», потому что полный срок сдачи объекта – это март. Как будет готово, так и будем переезжать», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, с 2007 года «Торпедо» проводит свои домашние матчи в КХЛ на стадионе «Нагорный», который вмещает 5600 зрителей. Эта арена была построена в 1995 году, а в 2007-м была осуществлена её реконструкция.