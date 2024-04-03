«Нужно думать». Генменеджер «Авангарда» Курьянов — о Жафярове

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о будущем нападающего Дамира Жафярова в омском клубе.

«Что Жафяров, что Николишин стали прибавлять в последний месяц. Дамир неплохо отыграл. Здесь нужно думать. Если бы он был у нас с предсезонки, было бы легче ответить», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, по ходу сезона Жафяров перешёл из «Ак Барса» в стан «Авангарда». За омский клуб в регулярке форвард провёл 25 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Жафяров сыграл 12 матчей, где отметился четырьмя результативными передачами.

«Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.