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Ларионов — о роли легионеров в КХЛ: молодёжь должна иметь менторов

Ларионов — о роли легионеров в КХЛ: молодёжь должна иметь менторов
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался об увеличении лимита на легионеров в КХЛ и роли иностранных хоккеистов в команде.

«Не понял выражения, что мы должны брать иностранцев, обмениваться каким-то опытом, улучшать нашу лигу. Лигу улучшают только лучшие игроки, суперзвёзды, так это работает в больших лигах. Говоря об иностранцах, Максим [Гафуров] правильно сказал. Три человека, а может быть, даже и меньше. Если они на самом деле помогут, тогда да. Но не зарабатывать деньги, что, к слову, является нормальным. Мы хотим, чтобы на этих ребятах у нас учились Артамонов, Силаев, Свищёв, Варлаков, Бреус, Чесноков, Крутов. Хорошие мальчишки, мы не можем их терять, которые, попадая в команду, должны иметь менторов, которые помогут подняться наверх. Вот эти люди нам нужны», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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